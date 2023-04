(Di sabato 8 aprile 2023) Francovaluta il percorso diall’Inter ealsulla base dei giocatori migliorati dai due. Tra i nerazzurri, il giornalista vedeDarmian VALUTAZIONI ? In collegamento su QSVS, Francofa una valutazione del lavoro di: «Differenze? Facciamo un piccolo esame: quanti giocatori signor nessuno sono stati migliorati dae quali dall’Inter di. Partendo dall’Inter io vedounche ha tenuto una tendenza molto alta Darmian. Tutti gli altri no, anzi sono andati al di sotto delle aspettative. Il lavoro fatto alè ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Ordine: «Inzaghi ha migliorato solo un giocatore, Pioli al Milan vari» - internewsit : Ordine: «Inzaghi ha migliorato solo un giocatore, Pioli al Milan vari» - - il_giuoco : A giugno devono sparire in ordine : Ausilio Antonello Marotta Zhang Inzaghi Chi pensa di essere un top player… - taradave83 : @dayfootball1981 Si certo, l'esempio era su Juve Inter perché è il tema caldo, il fatto è che ognuno dovrebbe fare… - PassaportoChino : @MatteDj23 Ieri sera Mischi diceva lo stesso, che la situazione era meglio insabbiarla. Ordine invece diceva che In… -

... abbiamo avuto 20 occasioni nitide per segnare', ha spiegatonel post partita. L'ex Lazio ... Ma, cambiando l'degli addendi, il risultato non è cambiato . Per la sfortuna di tutti, dell'...... in ogni caso, si è difesa con. Il reparto avanzato dei campioni d'Italia in carica ha ... con la squadra di Simoneche ha impattato sul campo della Salernitana di Paulo Sousa. E la corsa ...Si considereranno quindi nell': Punti fatti negli scontri diretti fra tutte le squadre arrivate a pari In caso di ulteriore parità, la differenza reti negli scontri diretti Differenza reti ...

Ordine: «Inzaghi ha migliorato solo un giocatore, Pioli al Milan vari» Inter-News.it

La parabola di Simone Inzaghi all'Inter tocca il punto più basso (almeno finora, perché sembra che il peggio debba ancora venire) a Salerno. Proprio dove la sua squadra aveva toccato l'apice alla fine ...Ennesimo passo falso per l'Inter di Simone Inzaghi: Romelu Lukaku si divora un'altra rete, ma il problema non è solo il belga ...