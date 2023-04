(Di sabato 8 aprile 2023) Più di 30ine siriuniti alle loro famiglie dopo essereportati illegalmente in Russia: lo rende noto l'organizzazioneSave Ukraine, come ...

"Irapiti dai russi nelle regioni di Kherson e Kharkiv sono stati riuniti alle loro famiglie dopo diversi mesi di separazione", si legge in un tweet della, secondo cui isono ora ......proteggere circa 800milasotto i 5 anni dalle due malattie potenzialmente letali, ma prevenibili. La campagna di vaccinazione, supportata da Oms, Gavi e Unicef, in collaborazione con le...L'Italia è particolarmente colpita da questa piaga, come rivela uno studio dell''Save the ... Parliamo di 1.382.000e adolescenti. Uno su 15 ha lavorato prima dei 16 anni, uno su 5 tra gli ...

Ong, 30 bambini sono stati riportati in Ucraina - Europa Agenzia ANSA

Più di 30 bambini sono stati riportati in Ucraina e si sono riuniti alle loro famiglie dopo essere stati portati illegalmente in Russia: lo rende noto l'organizzazione ucraina Save Ukraine, come ripor ...