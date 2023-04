Onana punta al riscatto, col Benfica servirà la saracinesca di Porto (Di sabato 8 aprile 2023) L’Inter martedì sfiderà il Benfica in Champions League. Onana ha voglia di riscatto dopo l’incertezza di Salerno sul gol del pareggio firmato Candreva RIALZARSI ? Nell’ennesimo passo falso dell’Inter in campionato, c’è stato – suo malgrado – anche lo zampino di André Onana. Il portiere camerunese ha valutato male il cross di Antonio Candreva facendosi bucare sotto il sette. Gol beffardo che ha impedito all’Inter di raggiungere la vittoria all’Arechi. Quello di Salerno è stato uno dei pochissimi errori in stagione dell’ex portiere dell’Ajax. Se ne contano, infatti, sulle dita di una mano: le altre incertezze sono avvenute contro Monza ed Empoli. Subito dopo il match, Onana ha parlato tramite i propri social (vedi articolo) dando riprova di come in personalità e carisma non è secondo a nessuno. Martedì ... Leggi su inter-news (Di sabato 8 aprile 2023) L’Inter martedì sfiderà ilin Champions League.ha voglia didopo l’incertezza di Salerno sul gol del pareggio firmato Candreva RIALZARSI ? Nell’ennesimo passo falso dell’Inter in campionato, c’è stato – suo malgrado – anche lo zampino di André. Il portiere camerunese ha valutato male il cross di Antonio Candreva facendosi bucare sotto il sette. Gol beffardo che ha impedito all’Inter di raggiungere la vittoria all’Arechi. Quello di Salerno è stato uno dei pochissimi errori in stagione dell’ex portiere dell’Ajax. Se ne contano, infatti, sulle dita di una mano: le altre incertezze sono avvenute contro Monza ed Empoli. Subito dopo il match,ha parlato tramite i propri social (vedi articolo) dando riprova di come in personalità e carisma non è secondo a nessuno. Martedì ...

