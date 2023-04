(Di sabato 8 aprile 2023) Il modello MoonMission to Moonshine Gold diè stato presentato il mese scorso ed era disponibile per l’acquisto solo in alcune località selezionate per un solo giorno. Proprio come l’ultima volta,ha pubblicato un teaser sul suo profilo Instagram per annunciare il ritorno dell’orologio in 14località. La distribuzione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : Omega e Swatch distribuiscono il MoonSwatch in 14 nuove città - TechAway_IT : A Roma lunghe code per i #Moonwatch e c'è chi chiede 1.000 euro per 'tenere il posto'! ?? Dopo un anno, è ancora… - LinoCiccariello : @FulvioPaglia questa partita vale meno di un Swatch tipo Omega comprato in aftermarket o di una Nike a 8k ? ditemi… -

E le novità, certo, quelle me le aspettavo e come sempre non sarebbero mancate (dispiace l'assenza di una realtà comeGroup con i suoi, Breguet, Longines e Hamilton, tanto per citare ...Questo fenomeno è dovuto al successo di "Moonswatch", una seriebasata sul design della collezioneSpeedmaster. Secondo Nick Hayek, a capo delloGroup, dal lancio nel marzo 2022 ...Davanti ai negozi c'è già la coda di Umberto Mongiardini P iù che un semplice orologio, sembra che la collaborazioneabbia creato il sacro Graal dell'orologeria . Il MoonSwatch ha ...

E se a sorpresa venisse lanciato un nuovo Moonswatch Corriere del Ticino

Prices for Swatch's historic tie-up with Omega have finally come back to earth—mostly. Here’s where to get one, plus a few alternatives to satisfy your hankering.Is collectibility of watches fabricated Do we let brands tell us what to like We have some questions to ask ourselves Read it here ...