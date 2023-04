Oggi 8 aprile: Sabato Santo. Gesù discende agli inferi e trionfa sulla morte (Di sabato 8 aprile 2023) In questo terzo giorno del Triduo Pasquale predominano il silenzio, la meditazione e il raccoglimento per Gesù che ancora giace nel sepolcro e discende agli inferi. Con la Domenica di Pasqua subentrerà la gioia per la Resurrezione del Signore. Ma durante il Sabato Santo incombe il silenzio del riposo della morte. Oggi, terzo giorno del L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 8 aprile 2023) In questo terzo giorno del Triduo Pasquale predominano il silenzio, la meditazione e il raccoglimento perche ancora giace nel sepolcro e. Con la Domenica di Pasqua subentrerà la gioia per la Resurrezione del Signore. Ma durante ilincombe il silenzio del riposo della, terzo giorno del L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? Varazione orario. Champions League, #MilanNapoli prenotazione voucher per acquisto biglietti disponibile da oggi… - vigilidelfuoco : 6 Aprile 2009: una data impressa nella mente di tutti i #vigilidelfuoco che per mesi lavorarono nel capoluogo abruz… - AmiciUfficiale : Le pagelle dei giornalisti… In un momento di relax le squadre si mettono alla prova con 'Amici Quiz' e… Rivedi subi… - LaZiaMat : RT @mrcatalano58: 7 aprile Io, malgrado tutto. Un attimo prima di mezzanotte. È la terza lettera oggi, ma non spaventarti. Non hai idea di… - chalcio : Il programma di oggi, sabato 8 aprile 2023: prima parte in Super League, i semi-professionisti e gli amatori chiudo… -