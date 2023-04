Nuovo naufragio al largo della Tunisia: 35 migranti morti (Di sabato 8 aprile 2023) Ancora una tragedia, ancora vite inghiottite dalle onde sulla rotta centrale del Mediterraneo. Nelle scorse ore un barcone carico di migranti si è rovesciato ed è naufragato. L'... Leggi su europa.today (Di sabato 8 aprile 2023) Ancora una tragedia, ancora vite inghiottite dalle onde sulla rotta centrale del Mediterraneo. Nelle scorse ore un barcone carico disi è rovesciato ed è naufragato. L'...

Migranti: naufragio in Tunisia, almeno 35 morti TUNISI. Un nuovo naufragio viene segnalato nelle acque del Mediterraneo centrale. Lo rende noto il sito Afroplanete.com secondo il quale un'imbarcazione con 49 persone a bordo è affondata davanti alle coste tunisine e almeno 35 persone sono morte. In 15 sarebbero stati messi in salvo.

Migranti: Italia in campo per disinnescare la polveriera Tunisia, ma crescono le tensioni nel governo Si accentua dunque sempre più un iter tormentato per il nuovo provvedimento, nato in seguito alla gestione degli impegni presi dal Governo le operazioni di ricollocamento dei sopravvissuti del naufragio.

Naufragio al largo delle coste tunisine, almeno 35 i morti Un'imbarcazione con una cinquantina di persone a bordo naufragata per le critiche condizioni del mare. In 15 sarebbero stati messi in salvo.