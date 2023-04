Nuova avventura per Solskjaer: ecco dove lo vogliono (Di sabato 8 aprile 2023) Ole Gunnar Solskjaer è il candidato scelto dal Bruges per sostituire Scott Parker, licenziato dal club belga. Lo scrive il Times. Leggi su calciomercato (Di sabato 8 aprile 2023) Ole Gunnarè il candidato scelto dal Bruges per sostituire Scott Parker, licenziato dal club belga. Lo scrive il Times.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaViva : È sempre una buona notizia per la #democrazia quando nasce una nuova voce e sono sicura che @ilriformista saprà ess… - IsolaDeiFamosi : Cristina Scuccia è pronta ad affrontare una nuova emozionante avventura all'#Isola ?????? - DantiNicola : Una sfida grande e affascinante per un vero Riformista. In bocca al lupo @matteorenzi, in questa nuova e bella avve… - DisneyStudiosIT : È tempo di una nuova, leggendaria avventura. Ecco il nuovo poster di #IndianaJones e il Quadrante del Destino, svel… - DisneyIT : È tempo di una nuova, leggendaria avventura. Ecco il nuovo poster di #IndianaJones e il Quadrante del Destino, svel… -