"Nulla alla sinistra". Travaso di voti nel post-Berlusconi? Senaldi smaschera i gufi

Le condizioni di Silvio Berlusconi e il destino di Forza Italia sono al centro della puntata dell'8 aprile di In Onda, il talk show di La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo. Per un'analisi sull'eredità del Cavaliere viene interpellato Pietro Senaldi, condirettore di Libero: "La successione di Stalin e di De Gaulle iniziò a porsi come problema quando loro avevano del tutto intatto il potere e la loro potenza. Il Berlusconismo è una parabola e in questo momento non nel punto più alto. Questo processo non è iniziato giovedì con il ricovero, è una cosa che va avanti da parecchio tempo. C'è curiosità su cosa succederà, ma Berlusconi non lascerà Nulla alla sinistra, l'elettore Berlusconiano e di centrodestra intercetta subito l'odore e il ..."

