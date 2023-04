Novità Omicidio Roberta Ragusa | Ecco dove Antonio Logli ha gettato il corpo e perché è scomparso

Leggi su howtodofor

(Di sabato 8 aprile 2023)ha cercato di far riaprire il caso dell’di sua moglie,. Insieme al suo avvocato Andrea Vernazza è arrivato sino alla Corte d’Appello di Genova con una istanza di revisione. L’udienza è avvenuta il 5 dicembre del 2022. Ma la Corte non ha accettato la revisione del caso ed è stata confermata la condanna dell’uomo a 20 anni di carcere. Ma partiamo dal principio e ricapitoliamo questo episodio di cronaca nera. La donna è scomparsa nel nulla nella notte tra il 13 e il 14 gennaio del 2012. Il suonon è stato mai ritrovato e le indagini sono andate avanti per ben sette anni. Ma in questo lungo lasso di tempo i fatti sono stati ricostruiti. Si parte dal matrimonio dicon ...