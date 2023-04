“Non tornerà in politica”. Tutti contro l'ematologo che ha fatto fuori Berlusconi (Di sabato 8 aprile 2023) “La leucemia mielomonocitica cronica è una malattia che ha la brutta abitudine di essere dinamica, tendendo a trasformarsi in leucemia acuta. Berlusconi non potrà tornare ai suoi impegni politici, perché anche se cronicizza parliamo di un organismo indebolito dalla malattia, che a stento riuscirà a mantenere a lungo la concentrazione e a lavorare per più di due ore. Dovrà cercare di godersi l'affetto dei suoi cari”. Si è scatenata la polemica per quanto dichiarato a La Stampa da Livio Pagano, professore associato di Ematologia all'Università Cattolica e direttore dell'Unità operativa complessa di Ematologia geriatrica ed Emopatie rare del Policlinico Gemelli di Roma. Oltre ad Alberto Zangrillo, medico personale del Cavaliere, anche gli esponenti di Forza Italia hanno dato addosso a Pagano. Tra questi c'è Maurizio Gasparri, senatore azzurro, che si è scatenato su ... Leggi su iltempo (Di sabato 8 aprile 2023) “La leucemia mielomonocitica cronica è una malattia che ha la brutta abitudine di essere dinamica, tendendo a trasformarsi in leucemia acuta.non potrà tornare ai suoi impegni politici, perché anche se cronicizza parliamo di un organismo indebolito dalla malattia, che a stento riuscirà a mantenere a lungo la concentrazione e a lavorare per più di due ore. Dovrà cercare di godersi l'affetto dei suoi cari”. Si è scatenata la polemica per quanto dichiarato a La Stampa da Livio Pagano, professore associato di Ematologia all'Università Cattolica e direttore dell'Unità operativa complessa di Ematologia geriatrica ed Emopatie rare del Policlinico Gemelli di Roma. Oltre ad Alberto Zangrillo, medico personale del Cavaliere, anche gli esponenti di Forza Italia hanno dato addosso a Pagano. Tra questi c'è Maurizio Gasparri, senatore azzurro, che si è scatenato su ...

