Non solo Wanda, anche Icardi parteciperà a Masterchef Argentina (Di sabato 8 aprile 2023) Sono tornati insieme e, da buona coppia, fanno tutto in compagnia: sono Mauro Icardi e Wanda Nara. L'attaccante del Galatasaray ha annunciato... Leggi su calciomercato (Di sabato 8 aprile 2023) Sono tornati insieme e, da buona coppia, fanno tutto in compagnia: sono MauroNara. L'attaccante del Galatasaray ha annunciato...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iacopo_melio : Questa mattina mi ha chiamato Elly Schlein per propormi di guidare uno dei Dipartimenti del Partito Democratico, qu… - Giorgiolaporta : Questa maestra di #Oristano è stata sospesa per aver fatto recitare l’Ave Maria ai bambini di una #scuola. Altro ch… - beppe_grillo : Per il popolo palestinese non c’è fine al dolore, all’oppressione, al sacrificio, alla negazione della libertà e de… - SigCostantina : @LaNotiziaTweet Opposizione Timida! Tirassero fuori i cojoni invece di fare ideologia. La Destra ci campa contro ch… - bimbaseven : @Frances2096325 @PioBelmonte @stanzaselvaggia Non quella degli uomini che uccidono anche solo per PURO PIACERE di f… -