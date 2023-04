Non rinnegare, ma restaurare: Canfora consiglia a Meloni di ispirarsi al Duce (Di sabato 8 aprile 2023) "Torniamo allo Statuto”, scriveva in un celebre articolo l’esponente della Destra storica Sidney Sonnino. “Torniamo al Sansepolcrismo”, sembra scrivere in un articolo l’esponente dell... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 aprile 2023) "Torniamo allo Statuto”, scriveva in un celebre articolo l’esponente della Destra storica Sidney Sonnino. “Torniamo al Sansepolcrismo”, sembra scrivere in un articolo l’esponente dell... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FraNacarlo : @Carloalvino Tutta la stima e la solidarietà ad un grande e vero tifoso del Napoli come te. chi ti attacca è in ma… - SamMoser7 : @ZTL29492447 @La_Piera7 @AStramezzi Suggerisco post email e quant'altro alla Meloni chiedendo di far luce ed istitu… - AlexCapirex : @RobiC_tw @MatteoRichetti Certo non si può sputare nel piatto dove si è mangiato, fino ad oggi!! Eppoi uno dei due… - Bicciomas : @fratotolo2 Un bel vaffanculo a queste sottomissioni no? Secondo qualcuno io dovrei rinnegare le tradizioni ed il m… - Lanasmiciogatto : volete dei personaggi reali? bene la realtà è che le persone non sono dei fiorellini perfetti e delicati solo perch… -