"Non fu la mafia a far sparire l'agenda rossa di Paolo Borsellino" (Di sabato 8 aprile 2023) l'agenda rossa di Paolo Borsellino non fu fatta sparire da uomini di cosa nostra. I giudici del tribunale di Caltanissetta lo mettono nero su bianco nelle motivazioni della sentenza emessa lo scorso luglio nell'ambito del processo sui depistaggi della strage in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino ed i cinque agenti della sua scora. Era il 19 luglio del 1992. L'agenda rossa Secondo i giudici nisseni infatti non sarebbe stata la mafia a mettere le mani sull'agenda dove il magistrato annotava ogni sua intuizione investigativa e dove forse aveva scritto qualcosa di molto importante che aveva scoperto sui mandati della strage di Capaci. "A meno di non ipotizzare scenari inverosimili di appartenenti a Cosa nostra ...

