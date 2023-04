“Non chiamateci zingare” – Oggi è la giornata di rom e sinti: “Nei campi? Una minoranza. Ecco come tento di smontare gli stereotipi” (Di sabato 8 aprile 2023) L’8 aprile del 1971 a Londra si riunì il primo Congresso internazionale del popolo Roma – parola da considerarsi corretta per identificare tutti i gruppi correlati, indipendentemente dal loro paese di origine – e si costituì la Romanì Union, la prima associazione mondiale dei Roma, riconosciuta dall’Onu nel 1979. Il popolo Roma si riferisce a cinque gruppi principali, che sono: sinti, Roma, Kale, Manouches e Romanichals. All’interno di questi gruppi esistono diversi sottogruppi e, tutti, si riconoscono in un’unica lingua, il Romanès. Oggi è, dunque, la giornata internazionale dei Roma – è questa la terminologia corretta e non quella istituzionale “giornata dei rom, sinti e camminanti”. Si tratta di una ricorrenza annuale che cerca di celebrare la cultura Romanì e sensibilizzare l’opinione pubblica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) L’8 aprile del 1971 a Londra si riunì il primo Congresso internazionale del popolo Roma – parola da considerarsi corretta per identificare tutti i gruppi correlati, indipendentemente dal loro paese di origine – e si costituì la Romanì Union, la prima associazione mondiale dei Roma, riconosciuta dall’Onu nel 1979. Il popolo Roma si riferisce a cinque gruppi principali, che sono:, Roma, Kale, Manouches e Romanichals. All’interno di questi gruppi esistono diversi sottogruppi e, tutti, si riconoscono in un’unica lingua, il Romanès.è, dunque, lainternazionale dei Roma – è questa la terminologia corretta e non quella istituzionale “dei rom,e camminanti”. Si tratta di una ricorrenza annuale che cerca di celebrare la cultura Romanì e sensibilizzare l’opinione pubblica ...

