Nocera Superiore | maxi sequestro di droga e due arresti

Leggi su zon

(Di sabato 8 aprile 2023). Gli uomini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, unitamente ai Carabinieri diInferiore, hanno sottoposto acirca 12 chilogrammi di marijuana, circa 700 grammi di cocaina pura ed altrettanti di hashish, nonché diverse dosi di crack, oltre ad ulteriori 9 proiettili di diverso calibro, 900 euro in contanti ed un’autovettura utilizzata per l’illecito traffico. Le attività di indagine L’intervento, che ha preso le mosse – come riporta salernonotizie.it – dagli esiti di un’attività info-investigativa condotta dai Finanzieri della Compagnia di Cava de’ Tirreni, che tenevano già sotto controllo l’autovettura a bordo della quale viaggiavano i due soggetti poi fermati, è avvenuto in un primo momento ...