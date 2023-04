NJPW | Incoronato un nuovo campione all’evento Sakura Genesis!

Leggi su zonawrestling

Si è da poco conclusa la messa in onda diGenesis, uno degli eventi più importanti in casa. Uno dei match di cartello è stato senza dubbio lo scontro per l'IWGP World Heavyweight Championship tra ilOkada e lo sfidante SANADA. Come da titolo, SANADA ha battuto "The Rainmaker" in un match senza esclusione di colpi, laureandosidei pesi massimi IWGP per la prima volta in carriera. SANADA aveva vinto in precedenza il torneo per la New Japan Cup che gli aveva dato la possibilità di sfidare ilIWGP. Finisce così il tutto sommato breve regno di 95 giorni di Okada, iniziato in quel di Wrestle Kingdom 17 dopo aver sconfitto Jay White.