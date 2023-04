Nizza - Psg, il pronostico: riscatto parigino a quota 1.92 (Di sabato 8 aprile 2023) Tornare al successo. Questo l'imperativo per il Psg, dopo due sconfitte consecutive che hanno riaperto la corsa al titolo in Ligue 1: gli uomini di Galtier sono al comando con 66 punti, mentre Lens e ... Leggi su gazzetta (Di sabato 8 aprile 2023) Tornare al successo. Questo l'imperativo per il Psg, dopo due sconfitte consecutive che hanno riaperto la corsa al titolo in Ligue 1: gli uomini di Galtier sono al comando con 66 punti, mentre Lens e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oikos_ange : Domani ci sono match importantissimi Il PSG Affronta dopo la doppia sconfitta il Nizza e con un Lens che ha una pa… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Psg in crisi, Galtier 'dobbiamo uscire da questa spirale' Domani a Nizza per ripartire, 'ci giochiamo il titolo' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Verratti infortunato, salta match col Nizza Partita decisiva per il PSG dopo i ko con Rennes e Lione - ansacalciosport : Calcio: Verratti infortunato, salta match col Nizza. Partita decisiva per il PSG dopo i ko con Rennes e Lione |… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Psg. Verratti salta il Nizza, infortunio al bicipite femorale -