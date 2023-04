Nina Moric e Daniele Radini Tedeschi, amore a gonfie vele: le dolci dediche social (Di sabato 8 aprile 2023) Una nuova vita per la modella croata Nina Moric fatta di rinascita, arte, amore. Dopo che il settimanale “Chi” ha svelato il suo nuovo compagno Daniele Radini Tedeschi, pubblicando una settimana fa le foto dei due che passeggiavano felici, mano nella mano, per via Montenapoleone a Milano sembra che la vita sentimentale di Nina abbia preso un corso lontano da scandali e polemiche. Ad unirli forse l’amore per l’arte, lui affermato intellettuale, critico d’arte, e lei negli ultimi tempi, lontana dai riflettori televisivi, ha coltivato la passione per la pittura con una mostra a Bergamo, occasione di incontro del figlio Carlos dopo tre anni di silenzio e distanza. Cambio vita anche per Fabrizio Corona Anche Fabrizio Corona sembrerebbe voltare pagina ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 8 aprile 2023) Una nuova vita per la modella croatafatta di rinascita, arte,. Dopo che il settimanale “Chi” ha svelato il suo nuovo compagno, pubblicando una settimana fa le foto dei due che passeggiavano felici, mano nella mano, per via Montenapoleone a Milano sembra che la vita sentimentale diabbia preso un corso lontano da scandali e polemiche. Ad unirli forse l’per l’arte, lui affermato intellettuale, critico d’arte, e lei negli ultimi tempi, lontana dai riflettori televisivi, ha coltivato la passione per la pittura con una mostra a Bergamo, occasione di incontro del figlio Carlos dopo tre anni di silenzio e distanza. Cambio vita anche per Fabrizio Corona Anche Fabrizio Corona sembrerebbe voltare pagina ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PlacidiPaola : @AMedaglini @Franz78it @ladeni_79 A me è uscito un herpes sul labbro superiore che sembro Nina Moric????????? - maria_paola63 : RT @rialev_ms: Paron e Mirko nella loro Nina Moric era #UnPassoDalCielo7 - alicesemtu : RT @girlsnextdoo: non so se a quel tavolo mi fa più ridere br4d palesemente sotto effetto di funghetti allucinogeni che sbiascica parole al… - hugmeesposito : RT @girlsnextdoo: non so se a quel tavolo mi fa più ridere br4d palesemente sotto effetto di funghetti allucinogeni che sbiascica parole al… - bebestini : RT @girlsnextdoo: non so se a quel tavolo mi fa più ridere br4d palesemente sotto effetto di funghetti allucinogeni che sbiascica parole al… -