(Di sabato 8 aprile 2023)da urlo, rimonta completata eagganciata. Come lo scorso anno con Trento (inperò) quest'anno coni biancorossi compiono un capolavoro rovesciando lo 0 - 2 sotto cui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Nikolov e Yant trascinano la Lube in semifinale: Verona battuto 3-0 - ioelemiepare : volevo solo dire a giulianell1 che senza yant e nikolov probabilmente la serie era già bella che finita dopo gara3 -

... anche quando ha dovuto soffrire il gioco veronese, ha reagito in modo compatto trovando soprattutto nel giovanissimo, in(mvp) ma anche nell'esperienza di Zaytsev i baluardi cui ...chiudono con 15 punti, Zaytsev ne mette a referto 11; tra le file ospiti Keita è il miglior marcatore di serata con 17. IL TABELLONE COMPLETO: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI TABELLONE ...Giocatori a caccia di record Nei Play Off: Alex- 33 punti ai 100, Marlon- 21 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Noumory Keita - 24 punti ai 100, Maksim Sapozhkov - 24 punti ai 100 (...

Volley, playoff Superlega. La Lube Civitanova completa la rimonta con Verona e vola in semifinale! OA Sport

All’Eurosuole forum di Civitanova, Cucine Lube batte WithU Verona 3 set a 0. Il sogno della WithU termina qui, a Civitanova. All’Eurosuole forum Cucine Lube...Read More ...La Lube Civitanova compie l’ennesima impresa battendo 3-0 in gara 5 dei quarti di finale la WithU Verona che, a un certo punto della serie, si era trovata avanti 2-0, e vola in semifinale dove affront ...