Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BreakingItalyNe : NIGERIA: Attacco di uomini armati nelle aree dei governi locali di Otukpo e Mgban nello stato di Benue: 88 morti tr… - _PistisSophia : Tgcom24 ???? Nigeria, uomini armati fanno strage in un campo per rifugiati In Nigeria uomini armati hanno attaccato… - Pippacheazzfai : RT @MediasetTgcom24: Nigeria, uomini armati fanno strage in un campo per rifugiati #nigeria #8aprile - elena_ele6 : RT @rtl1025: ?? In #Nigeria uomini armati hanno attaccato un campo per rifugiati, uccidendo almeno 37 persone nell'edificio di una scuola c… - MediasetTgcom24 : Nigeria, uomini armati fanno strage in un campo per rifugiati #nigeria #8aprile -

Abuja , 8. Sono almeno 51 le vittime accertate di un attacco avvenuto a Umogidi, nello Stato del Benue, in, per mano diarmati non identificati. Il grave episodio si è verificato mercoledì, ma ne è stata data notizia solo ieri. Come dichiarato dalle autorità locali, al momento sono stati ...Si tratta die donne in fuga da guerre e persecuzioni da, Sud Sudan, Pakistan, Repubblica Democratica del Congo, oggi impegnati nel loro percorso di integrazione in Italia. Cosa ...Si tratta die donne in fuga da guerre e persecuzioni da, Sud Sudan, Pakistan, Repubblica Democratica del Congo, oggi impegnati nel loro percorso di integrazione in Italia. Il Papa ...

Nigeria, uomini armati fanno strage in un campo per rifugiati TGCOM

In Nigeria uomini armati hanno attaccato un campo per rifugiati, uccidendo almeno 37 persone nell'edificio di una scuola che ospitava diverse famiglie sfollate. Lo rendono noto le autorità dello Stato ...In Nigeria uomini armati hanno attaccato un campo per rifugiati, uccidendo almeno 37 persone nell'edificio di una scuola che ospitava diverse famiglie sfollate. Lo rendono noto le autorità dello stato ...