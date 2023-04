Niente ritiro a 37 anni per un ex Napoli: giocherà ancora in Liga (Di sabato 8 aprile 2023) La carriera di Raul Albiol proseguirà, ancora per una stagione, al Villarreal. L'ex Napoli, ora 37enne, ha deciso di accettare l'offerta... Leggi su calciomercato (Di sabato 8 aprile 2023) La carriera di Raul Albiol proseguirà,per una stagione, al Villarreal. L'ex, ora 37enne, ha deciso di accettare l'offerta...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... edopaladini : @brandobenifei Ah...scusa.. Non mi sono ricordato che sei un poveraccio della Spezia Niente. Ritiro tutto Nascete già cosi. Mi dispiace. - heartbreakmarta : @emsilwmanorian historical fiction credo? parla di tennis ???????? ma è più che altro character driven, parla della vit… - TuttoSuMilano : Niente pulizia delle strade e ritiro rifiuti: ecco... - Sanfra1407 : @Inter Non ce ne frega niente delle solite parole. Spediteli in ritiro fino a fine stagione e basta. - Godsent072011 : RT @_Linerazzurraaa: #SalernitanaInter E mi raccomando...niente ritiro, ma rinnovo del contratto con aumento stipendio! -