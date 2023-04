NextGen Finals, Matteo Gigante sin qui il miglior italiano nella Race. Agli azzurrini sta mancando qualcosa (Di sabato 8 aprile 2023) La crescita esponenziale di Jannik Sinner fa sorridere gli appassionati italiani di tennis a trentadue denti. L’altoatesino sta entrando in pianta stabile tra i migliori di questa disciplina, e nonostante i momenti non troppo positivi di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, siamo a conoscenza di avere una generazione alquanto competitiva. Però, se bisogna guardare al prossimo futuro, al momento non sembra esserci un giocatore davvero pronto al salto definitivo tra i grandi. Prendendo in esame il ranking per le Next Gen Finals (escludendo Alcaraz, Rune e lo stesso Musetti, ancora in lizza per questioni anagrafiche ma che ormai hanno spostato il mirino verso altri lidi), il migliore è Matteo Gigante, decimo assoluto (settimo senza i ‘Big 3’) con 128 punti. Risultato al momento arrivato ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) La crescita esponenziale di Jannik Sinner fa sorridere gli appassionati italiani di tennis a trentadue denti. L’altoatesino sta entrando in pianta stabile tra ii di questa disciplina, e nonostante i momenti non troppo positivi di Lorenzo Musetti eBerrettini, siamo a conoscenza di avere una generazione alquanto competitiva. Però, se bisogna guardare al prossimo futuro, al momento non sembra esserci un giocatore davvero pronto al salto definitivo tra i grandi. Prendendo in esame il ranking per le Next Gen(escludendo Alcaraz, Rune e lo stesso Musetti, ancora in lizza per questioni anagrafiche ma che ormai hanno spostato il mirino verso altri lidi), ile è, decimo assoluto (settimo senza i ‘Big 3’) con 128 punti. Risultato al momento arrivato ...

