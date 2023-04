Newell’s Old Boys-Rosario Central (domenica 09 aprile 2023 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 8 aprile 2023) Superclasico tra Boca Juniors e River Plate a parte, il derby di Rosario tra Leprosos e Canallas è probabilmente il più sentito d’Argentina. Il Newell’s Old Boys non vince il derby dal lontano 2016 e nel suo stadio manca la vittoria da quindici anni. Il Rosario Central ha vinto tre delle ultime sei sfide dirette. InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 8 aprile 2023) Superclasico tra Boca Juniors e River Plate a parte, il derby ditra Leprosos e Canallas è probabilmente il più sentito d’Argentina. IlOldnon vince il derby dal lontano 2016 e nel suo stadio manca la vittoria da quindici anni. Ilha vinto tre delle ultime sei sfide dirette. InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fra8882 : RT @G_Cobianchi: ?? Ok la Pasqua, abbiam mangiato, abbiam bevuto, adesso parliamo seriamente. ???? Si gioca stasera il clásico Newell's Old B… - G_Cobianchi : ?? Ok la Pasqua, abbiam mangiato, abbiam bevuto, adesso parliamo seriamente. ???? Si gioca stasera il clásico Newell'… - Deepnightpress : Pronostico Newell's Old Boys vs Rosario Central Argentina Profesional 09-04-23 #LigaProfesional #soccer… - infobetting : Newell’s Old Boys-Rosario Central (domenica 09 aprile 2023 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici… - cappa_hernan : Newell´s Old Boys 1991 Berizzo. Martino. Scoponi. Pochettino. Garfagnoli. Fullana. Saldaña. Domizzi. Llop. Cozzon… -

Messi, è spagnolo il club favorito su di lui in vista di giugno Seguono il Newell's Old Boys di Rosario col 9%, il Manchester City (5%), il Chelsea (4%), il Manchester United (3%), così come il Bayern Monaco (2%). Retegui vale doppio grazie alla Nazionale, a giugno in Europa per 20 milioni come Julian Alvarez. Anche l'Inter sul centravanti ... attualmente infortunato, fino a Santiago Hezze , volante dell'Huracan richiesto dal Flamengo, fino ad Anibal Moreno , l'eclettico di centrocampo del Racing Avellaneda in prestito dal Newell's Old ... Calcio in tv oggi: programma del 5 aprile 2023 - Calciomagazine ...Independiente Del Valle (Copa Libertadores) - MOLA The Strongest - River Plate (Copa Libertadores) - MOLA Alianza Lima - Athletico Paranaense (Copa Libertadores) - MOLA Audax Italiano - Newell's Old ... Seguono ilBoys di Rosario col 9%, il Manchester City (5%), il Chelsea (4%), il Manchester United (3%), così come il Bayern Monaco (2%).... attualmente infortunato, fino a Santiago Hezze , volante dell'Huracan richiesto dal Flamengo, fino ad Anibal Moreno , l'eclettico di centrocampo del Racing Avellaneda in prestito dal......Independiente Del Valle (Copa Libertadores) - MOLA The Strongest - River Plate (Copa Libertadores) - MOLA Alianza Lima - Athletico Paranaense (Copa Libertadores) - MOLA Audax Italiano -...