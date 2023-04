Nevicata primaverile a Ovindoli | le immagini spettacolari dal drone sopra il borgo abruzzese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 aprile 2023) Freddo e nevicate abbondanti nelle ultime ore in Abruzzo, dove giài 600-700 metri, ci sono molti centri imbiancati. Diverse le stazioni sciistiche aperte e turisti stupiti di trovare un clima nettamente invernale. Imbiancate le autostrade A24 e A25, con disagi, rallentamenti e banchi di nebbia in alcuni tratti. Nell’Aquilano la neve è comparsa in città e paesi. “C’è stata – dice all’Adnkronos il sindaco di Roccaraso (Aq), Francesco Di Donato – unamolto intensa: circa 15 centimetri di neve inaspettati. Qualche leggero disagio sulla statale 17. Condizioni meteo inattese. Ma le prenotazioni ci sono e gli impianti sciistici aperti fino a Pasquetta: sarà un ponte festivo che farà molto bene alla nostra economia. Una bella chiusura di stagione per gli operatori”. Nel video, il sorvolo del...