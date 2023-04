(Di sabato 8 aprile 2023) Rilanciato nel 2021 lo strumento è ancora fermo ai box. Un po' per mancata conoscenza da parte di molte amministrazioni; un po' per una “mentalità” di certa burocrazia pubblica a guardare con diffidenza istituti considerati un po' troppo “privatistici”.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sbonaccini : La signora che piange nella foto si chiama Savina Reverberi, figlia di Gabriella Degli Esposti, medaglia d’oro al v… - artdielle : È morta la scrittrice Ada D’Adamo. Aveva solo 55 anni e il suo romanzo “Come d’aria”, edito da @Elliotedizioni, era… - Agenzia_Ansa : È morta nella sua casa di Roma la scrittrice Ada d'Adamo, aveva 55 anni e da tempo era malata. Era appena entrata n… - Filo2385Filippo : RT @CB_Ignoranza: Ciao a tutti e bentornati nella rubrica settimanale ‘i numeri irreali di Erling Haaland’. Ha appena segnato un’altra dop… - Pitstulli : RT @LBasemi: Pfizer ha appena perso nella causa del tribunale del Regno Unito per informazioni fuorvianti sulla sicurezza del vaccino Covid… -

La sua 'parata' sul tiro di Zalewski permette a Dybala di andare sul dischetto doposette minuti e di portare in vantaggio la Roma. Il centrale olandese non èsua miglior giornata. ......5: La gara si sblocca dopo8', disegnando lo scenario perfetto per la sua Roma. Non deve nemmeno tentare di cambiare le cose, visto che il Torino resta imbrigliatoperfetta rete di gioco ...Un boscaiolo di 38 anni è mortomattinata di sabato dopo essere rimasto schiacciato sotto il tronco di un albero che avevatagliato. L'incidente mortale sul lavoro si è verificato lungo il sentiero della Via degli Dei , ...

Nella Pa appena il 5% sono under30. E l’apprendistato resta al palo Il Sole 24 ORE

A distanza di quattro anni dall’ultima volta, il Circus delle due-ruote sullo sterrato torna a bussare alla porta del territorio svizzero ed è stato il tracciato di Frauenfeld a rispondere presente. T ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...