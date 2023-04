NBA, risultati della notte (7 aprile): vincono Golden State, Lakers e New Orleans. Dallas eliminata (Di sabato 8 aprile 2023) Sono undici le partite di una Regular Season NBA che sta per volgere ormai al termine (domenica la giornata finale con tutte le squadre in campo). Nella Western Conference ancora tutto da decidere dalla quinta all’ottava posizione, con la possibilità di un incredibile arrivo di quattro squadre con lo stesso record. Con i Clippers non impegnati questa sera e che avranno il back-to-back tra sabato e domenica, sicuramente molto importante la vittoria dei Golden State Warriors sul campo di una Sacramento già sicura del suo terzo posto e che ha tenuto a riposo i suoi big. Finisce 119-97 per i campioni in carica guidati dai 29 punti di Thompson e dai 25 di Curry. Ad una vittoria di distanza dai Warriors ci sono i Los Angeles Lakers, che superano 121-107 i Phoenix Suns, anche loro infarciti di riserve. La partita è un po’ più combattuta del ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) Sono undici le partite di una Regular Season NBA che sta per volgere ormai al termine (domenica la giornata finale con tutte le squadre in campo). Nella Western Conference ancora tutto da decidere dalla quinta all’ottava posizione, con la possibilità di un incredibile arrivo di quattro squadre con lo stesso record. Con i Clippers non impegnati questa sera e che avranno il back-to-back tra sabato e domenica, sicuramente molto importante la vittoria deiWarriors sul campo di una Sacramento già sicura del suo terzo posto e che ha tenuto a riposo i suoi big. Finisce 119-97 per i campioni in carica guidati dai 29 punti di Thompson e dai 25 di Curry. Ad una vittoria di distanza dai Warriors ci sono i Los Angeles, che superano 121-107 i Phoenix Suns, anche loro infarciti di riserve. La partita è un po’ più combattuta del ...

