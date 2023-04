NBA Highlights: Dallas - Chicago 112 - 115 (Di sabato 8 aprile 2023) I Dallas Mavericks persdono il match decisivo in casa contro i Chicago Bulls tenendo fuori causa infortunio ben cinque giocatori fondamentali per ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 8 aprile 2023) IMavericks persdono il match decisivo in casa contro iBulls tenendo fuori causa infortunio ben cinque giocatori fondamentali per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OdeonZ__ : Dallas, che disastro! Guarda la clamorosa sconfitta contro i Bulls - OdeonZ__ : Niang, tripla da urlo a 12' dalla sirena. Russell guida i Lakers: il meglio della notte Nba… - RefBuss_00 : @Mikazero @fra_sempru @IlBuffi82 La mia non è una difesa in toto della classe arbitrale NBA, figurati. È che mi fa… - PianetaBasketIT : Quarta vittoria di fila per i Lakers: LeBron James ?? segna il canestro decisivo al supplementare per superare i Jaz… - GianlucaZzZ : @Fazzettino Forse bisogna passare proprio analizzando la Nba di oggi e come viene percepita. Una partita intera di… -