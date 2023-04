Nba 2022 2023 | i Lakers battono Phoenix | Kings ko

(Di sabato 8 aprile 2023) Seconda vittoria consecutiva per gli Houston Rockets, che si sono imposti 109-112 sul campo degli Charlotte Hornets grazie ai 26 punti a testa firmati da Kevin Porter Jr e Jalen Green. Detroit interrompe una striscia di 11 sconfitte consecutive vincendo sul campo di Indiana 115-122. Ritorno alla vittoria anche per i Wizards, che sul campo di casa114-108 i Miami Heat, mentre Boston conquista il secondo successo consecutivo imponendosi 121-102 contro i Raptors. Non sono bastati i tempi regolamentari a Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers, con questi ultimi che hanno avuto la meglio ai supplementari sul 131-136. Terza sconfitta consecutiva per Orlando, ko anche al Barclays Center contro Brooklyn sul 101-84. Ritorno al successo, invece, per Memphis, che sul campo dei Bucks si impone 114-137, così come per i, che hanno battuto 121-107 i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BTSItalia_twt2 : ??#SUGA è diventato nuovo ambassador dell'NBA! Come ambassador, SUGA coinvolgerà i fan dell'NBA di tutto il mondo… - Andreea7BTS : RT @BTSItalia_twt2: ??#SUGA è diventato nuovo ambassador dell'NBA! Come ambassador, SUGA coinvolgerà i fan dell'NBA di tutto il mondo, at… - Brutosaaur : RT @dchinellato: Zion Williamson dovrebbe saltare anche il Play-In. Chiuderà la regular season 2022-23 con sole 29 partite e in carriera sa… - AllAroundnet : @NBAOfficial 2022-23 in attesa di un quadro completo di play-in e play-off andiamo a vedere come funziano play-in e… - AllAroundnet : NBA 2022-2023: Al via il 15 Aprile i playoff NBA 2023 -

...30 fps NO SI Elden Ring 4K 30 fps 30 fps SI SI F1 2021 4K 60 fps 60 fps SI (Solo garage) SI F1... Hellsinger 4K 60 fps " NO NO2K22 4K 60 fps 60 fps NO NO Observer: System Redux 4K 60 fps " SÌ ...Ma anche tornando indietro nelsi trova appena una sconfitta contro Boston il 4 dicembre (31 ...Nuggets privi di tutti i titolari spaventa non poco il resto della Western Conference e della...Sconfitta per la Virtus Bologna nella penultima giornata di Eurolega/2023 per le vu nere, che sanno già di essere fuori dai playoff ormai da qualche settimane e che ...il 103 - 86 dal sapore di...

Play-In NBA 2023: come funziona, squadre partecipanti, calendario e risultati Eurosport IT

Serata no problem per i Celtics, anche senza Jaylen Brown. I Raptors iniziano l'incontro collezionando tiri sbagliati e palle perse, Jayson Tatum segna 15 punti nel primo ...Quadro aggiornato all’8 aprile 2023. Gli spareggi Playoff della Eastern Conference coinvolgeranno Miami Heat, Atlanta Hawks, Toronto Raptors e Chicago Bulls. In palio due biglietti per la postseason.