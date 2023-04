Naufraga barcone di migranti al largo della Tunisia | 35 i morti

Non si arresta la scia di morte nel Mediterraneo central e, segnato in questi ultimi giorni da condizioni meteo che rendono proibitive la navigazione. L'ennesima tragedia si è consumata al largo della ...Leggi Anche Tajani: 'Non abbandoniamo la Tunisia, rischio islamizzazione del Mediterraneo' Leggi Anche Tunisia,di migranti: 5 morti e 28 dispersi Numeri fuori controllo Secondo le stime, il numero dei cadaveri attualmente depositati presso l'obitorio del dipartimento di Medicina legale dell'...Ilè affondato 'perché era sovraccarico', sono per per lo persone provenienti dalla Costa d'Avorio. Erano partiti dalla regione costiera di Sfax in direzione di Lampedusa. = '1679555868' AND ...

Naufraga un barcone di migranti al largo Tunisia: 35 i morti Giornale di Sicilia

L'ennesima tragedia si è consumata al largo della Tunisia dove si è verificato un naufragio che ha coinvolto, secondo quanto reso noto dal sito Afroplanete.com, un’imbarcazione con a bordo complessiva ...Non si arresta la scia di morte nel Mediterraneo centrale, segnato in questi ultimi giorni da condizioni meteo che rendono proibitive la navigazione. L'ennesima tragedia si è consumata al largo della ...