Nasce un Sorriso Salerno, Naddeo convocata in nazionale under 16: “È stupendo” (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Un’esperienza meravigliosa”. Quale altro aggettivo dare alla settimana azzurra di Emilia Carol Naddeo, per tutti Mia? L’atleta della Nasce un Sorriso Salerno Basket ’92 rientra dal raduno con la nazionale under 16 con uno zainetto in spalla arricchito ma che può e dovrà ancora contenere parecchio. La giocatrice classe 2008, convocata sotto età (non ha ancora compiuto 15 anni), ha partecipato anche alla seconda di due partite amichevoli contro la Spagna a Novara. “Indossare la maglia dell’Italia ti dà una sensazione stupenda. – ha detto Naddeo – Di questo devo innanzitutto ringraziare coach Lucchesi che mi ha convocato ma anche il mio presidente Angela Somma e gli allenatori del club che mi hanno ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– “Un’esperienza meravigliosa”. Quale altro aggettivo dare alla settimana azzurra di Emilia Carol, per tutti Mia? L’atleta dellaunBasket ’92 rientra dal raduno con la16 con uno zainetto in spalla arricchito ma che può e dovrà ancora contenere parecchio. La giocatrice classe 2008,sotto età (non ha ancora compiuto 15 anni), ha partecipato anche alla seconda di due partite amichevoli contro la Spagna a Novara. “Indossare la maglia dell’Italia ti dà una sensazione stupenda. – ha detto– Di questo devo innanzitutto ringraziare coach Lucchesi che mi ha convocato ma anche il mio presidente Angela Somma e gli allenatori del club che mi hanno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... semplicesai : Il giudizio nasce dove c'è un basso livello di autostima. Un sorriso e buon Ascolto dalla Voce delle Stelle. Gg - nonspegnermi : RT @itscalogiuri: Per me è proprio il modo in cui la guarda, quel sorriso spontaneo che nasce dal suono della sua risata - FedeAle52414186 : RT @OzSerSeasonITA: 'L'amore nasce negli occhi, incomincia con uno sguardo, poi con un sorriso, una luce diversa... Quando si ama tutte le… - ForeverOzser : RT @OzSerSeasonITA: 'L'amore nasce negli occhi, incomincia con uno sguardo, poi con un sorriso, una luce diversa... Quando si ama tutte le… - ozser_r : RT @OzSerSeasonITA: 'L'amore nasce negli occhi, incomincia con uno sguardo, poi con un sorriso, una luce diversa... Quando si ama tutte le… -