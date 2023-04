Napoli, trema Spalletti: dopo Osimhen si infortunia Simeone (Di sabato 8 aprile 2023) Si è disputata nella serata di oggi, venerdì 7 aprile, la 29a giornata di Serie A, partita che ha visto scendere nel rettangolo verde Lecce-Napoli terminata 1-2. Ottima prestazione della formazione partenopea che ha gestito sin dall’inizio la partita, senza lasciare spazio agli avversari di prendere l’iniziativa. La squadra allenata da Luciano Spalletti, pur senza l’infortunato Victor Osimhen, ha messo le ali ai piedi sino al termine del primo tempo. Al rientro dal secondo tempo, i padroni di casa iniziano a farsi vedere, con docili incursioni offensive. Sul fronte opposto, il Lecce prova più volte a impensierire il Napoli, un errore in difesa fa sì di agguantare il pareggio. All’ 82? si infortuna Giovanni Simeone che è costretto ad uscire; il rapporto medico del club azzurro comunica che il ... Leggi su contropiedeazzurro (Di sabato 8 aprile 2023) Si è disputata nella serata di oggi, venerdì 7 aprile, la 29a giornata di Serie A, partita che ha visto scendere nel rettangolo verde Lecce-terminata 1-2. Ottima prestazione della formazione partenopea che ha gestito sin dall’inizio la partita, senza lasciare spazio agli avversari di prendere l’iniziativa. La squadra allenata da Luciano, pur senza l’infortunato Victor, ha messo le ali ai piedi sino al termine del primo tempo. Al rientro dal secondo tempo, i padroni di casa iniziano a farsi vedere, con docili incursioni offensive. Sul fronte opposto, il Lecce prova più volte a impensierire il, un errore in difesa fa sì di agguantare il pareggio. All’ 82? si infortuna Giovanniche è costretto ad uscire; il rapporto medico del club azzurro comunica che il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvione : Napoli, infortunio per Simeone: trema Spalletti in vista del Milan - sportli26181512 : #Napoli, infortunio per Simeone: trema Spalletti in vista del #Milan: Nel corso della gara col Lecce problema fisic… - solonapoli11 : RT @tognazziwins: @tuttosport Napoli trema! Insieme a tutti i tuoi amici milanisti!!! Calcio vero calcio bianconero #Juventus #Juve - Petryno123 : RT @xMarkness__: Dominati all’andata DOMINATI e UMILIATI al ritorno Ora sanno quanto valgono e sanno che noi possiamo batterli quando vog… - Friedri05611005 : RT @AntonelloAng: Il Napoli trema : Chiné chiederà gli atti del falso in bilancio per il caso Osimhen.L'operazione Osimhen è più che 'sospe… -