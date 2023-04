Napoli | Simeone nel mirino di Maldini | il Milan offre contratto importante e maglia da titolare

(Di sabato 8 aprile 2023) In questa stagione ilè riuscito a sopperire anche a grandi mancanze. La squadra di Luciano Spalletti è riuscita a portare a casa diverse partita proprio grazie alla sua panchina e soprattutto bisogna ringraziare un calciatore: Giovanni. L’attaccante azzurro ha infatti messo a segno tre reti importanti in Serie A, tre gol che L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : I tifosi del #Napoli stiano tranquilli. Ci sono #Simeone e #Raspadori. Non a caso quella azzurra è la squadra che h… - milanmagazine_ : GAZZETTA - Napoli, infortunio Simeone: con il Milan più probabile vedere Osimhen - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, infortunio Simeone: con il Milan più probabile vedere Osimhen - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, infortunio Simeone: con il Milan più probabile vedere Osimhen - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, infortunio Simeone: con il Milan più probabile vedere Osimhen -

Il 4 - 0 potrebbe cambiare qualcosa nella psicologia collettiva con la qualesi presenterà ... Far giocare Raspadori al posto disignifica mettere un giocatore che ti fa più variazioni ...Ovviamente si tratta solo di suggestione: in realtà ildi Spalletti adopera tantissimo le ... dopo gli ingressi die Ndombélé al posto di Raspadori e Lozano, Elmas è stato spostato sulla ...Durante la sosta ildeve aver finito le arachidi poiché Superpippo è di nuovo - ... e ci voleva poco; Kvara, Lozano e Raspadori non hanno brillato, mentreè stato abbandonato dalla ...

Il Napoli conserva 19 punti di vantaggio sulla Lazio in campo oggi con la Juve. Per Spalletti non sono tutte buone notizie: Osimhen è ancora fuori, Raspadori è indietro di condizione e Simeone lascia ...Una nota di preoccupazione arrivata invece per le condizioni di Simeone, entrato in campo al 65', ma costretto ad uscire poco prima della fine del match a causa di un risentimento muscolare.