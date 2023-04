(Di sabato 8 aprile 2023) Archiviati i tre anticipi del venerdì, la ventinovesima giornata di Serie A si appresta a regalare spettacolo anche nel fine settimana pasquale. In mezzo ai pareggi di Inter e Milan, ilè tornato al successo sul campo del Lecce. Dopo la sonora sconfitta contro i rossoneri nel turno precedente e a pochi giorni dall’andata dei quarti di finale di Champions League con gli stessi, la formazione di Luciano Spalletti ha dato l’ennesimo importante strappoclassifica. Giovanni Di Lorenzo 8) – @livephotosport Sono ben diciannove i punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, un bottino così cospicuo da permetteresocietà partenopea di dedicare attenzione anche a questioni diverse da quelle di campo. La finestra estiva di mercato in avvicinamento spaventa la tifoseria, che teme un assalto delle big ...

Napoli, questione rinnovi: Rrahmani pronto alla firma Footballnews24.it

Il Napoli sbanda, deve rincorrere gli avversari, contenerne la furia agonistica soprattutto a centrocampo. Le gambe legnose e la testa che a un certo punto va in tilt col pensiero di disperdere punti ...da Lecce, Pasquale Golia – Il Napoli senza faticare vince e mette in frigo lo champagne per festeggiare già ad aprile il suo terzo scudetto. Nella nostra partita del mese, al Via del Mare il Lecce ced ...