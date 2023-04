Napoli, Osimhen: “Un onore giocare per questa maglia. Scudetto? Sarà emozionante” (Di sabato 8 aprile 2023) “Devo molto a Gennaro Gattuso perché ha lavorato sulla mia autostima, sulle mie motivazioni, ma con Spalletti ho avuto una grande crescita grazie a tutto il lavoro fatto in questi mesi”. Con queste parole Victor Osimhen è intervenuto in un’intervista a France Football. Ancora sull’allenatore azzurro: “Mi ha sempre chiesto di essere esplosivo, di essere come la dinamite per le difese avversarie. Hanno valutato la mia corsa, la mia velocità, la capacità di attaccare gli spazi, posso avere 5 metri di vantaggio sui difensori e devo sfruttare certe situazioni”. Il Napoli è sempre più vicino alla vittoria dello Scudetto, e in città sono pronti i festeggiamenti: “Sono curioso di sapere come festeggeranno i napoletani. Per me è un onore giocare in questa città e in questa ... Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) “Devo molto a Gennaro Gattuso perché ha lavorato sulla mia autostima, sulle mie motivazioni, ma con Spalletti ho avuto una grande crescita grazie a tutto il lavoro fatto in questi mesi”. Con queste parole Victorè intervenuto in un’intervista a France Football. Ancora sull’allenatore azzurro: “Mi ha sempre chiesto di essere esplosivo, di essere come la dinamite per le difese avversarie. Hanno valutato la mia corsa, la mia velocità, la capacità di attaccare gli spazi, posso avere 5 metri di vantaggio sui difensori e devo sfruttare certe situazioni”. Ilè sempre più vicino alla vittoria dello, e in città sono pronti i festeggiamenti: “Sono curioso di sapere come festeggeranno i napoletani. Per me è unincittà e in...

