Napoli | Osimhen | «Sono scappato dalle difficoltà per inseguire i miei sogni»

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, si è raccontato in una lunga intervista a France Football. Le sue dichiarazioni: «Sono nato e cresciuto a Lagos, volevo solo scappare ma sono contento di esser cresciuto nelle difficoltà per inseguire i miei sogni. Ho ricevuto tanti no, tante porte in faccia. Lo Charleroi mi ha fatto rinascere, dopo la prima stagione in Belgio già mi voleva un club italiano. Napoli? Qui ho trovato una cosa mai vista non ci credevo. I tifosi ti danno affetto e quando ti fermano è per farti sentire tutto il loro amore. Qualcuno non credeva in me quando sono...

