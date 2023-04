Napoli | Osimhen | “Con Spalletti possiamo battere qualsiasi avversario”

(Di sabato 8 aprile 2023) Il mese di aprile ha ormai fatto capolino, le giornate cominciano ad allungarsi e c’è uno sport che non subisce tali mutamenti: si tratta del calcio. A ravvivare le settimane di moltissimi tifosi vi sono anche le partite giocate dai protagonisti di Serie A. L’attenzione dei tifosi è stata calamitata dal braccio di ferro vinto dalcontro il Lecce. Il successo dei partenopei è stato siglato dal gol messo a segno dal terzino destro Giovanni Di Lorenzo al 18’ e dall’errore fatale commesso dal terzino sinistro giallorosso Antonino Gallo al 64’. Il gol di Di Lorenzo in Lecce-– @livephotosport Uno dei giocatori che ha contribuito ai sontuosi successi realizzati, è senza dubbio la punta centrale Victor. Infatti il classe ’98 ha regalato al club campano ben 21 centri e 5 assist nella regular season, salendo a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ????? Plusvalenze, a Napoli tempi lunghi ?? C’è Osimhen in ballo - GoalItalia : 'In un mondo così freddo come il nostro, tutto questo non si vede' ?? L'amore di Osimhen per Napoli ?? - OptaPaolo : 100% - Il Napoli ha vinto il 100% delle partite senza Victor #Osimhen in campo in questa stagione in tutte le compe… - Giusepp1926FNS : RT @Spazio_Napoli: #Osimhen da pelle d'oca su #Napoli e tifosi ?? - NCN_it : #Napoli, il report dell'allenamento: lavoro individuale in palestra per #Osimhen. Le ultime su #Simeone -

Fino al, dove comunque. 'è solo l'inizio'. TRAUMA L'ultimo posto, è quello che occupava l'allora ragazzinoai provini per integrare le giovanili del Nigeria in vista del Mondiale U17,...... le sue condizioni preoccupano soprattutto visto lo stop di. Il risentimento muscolare lo terrà fuori contro il Milan e al momento l'allenatore del...Così l'attaccante delVictorin un'intervista a 'France Football'. "Qualcuno non credeva in me quando sono arrivato in Italia, ma la società e i compagni sì. E questo è fondamentale. ...

Osimhen a France Football: "Napoli mi ha cambiato la vita, è il mio posto! Spalletti è un genio" Tutto Napoli

"Una vittoria importante #forzanapolisempre", scrive su Instagram l'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori all'indomani della vittoria in trasferta contro il Lecce. Visualizza questo post su Inst ...Il Napoli, come di consueto, si è ritrovato stamattina al centro di Castel Volturno per la seduta di allenamento post-partita di Lecce. Particolare ...