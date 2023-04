Napoli, la situazione in attacco per la sfida contro il Milan (Di sabato 8 aprile 2023) Il quotidiano Tuttosport fa il punto della situazione sull’attacco del Napoli in vista della sfida di Champions League contro il Milan. Dopo la sfida contro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 8 aprile 2023) Il quotidiano Tuttosport fa il punto dellasull’delin vista delladi Champions Leagueil. Dopo la… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... depofoto : @90ordnasselA Perché il Milan ha appena stravinto a Napoli e l Inter non la butta dentro neanche con le mani. Situa… - federico_1899 : @pplorizio @AloBrasil1974 De Laurentis e la situazione a Napoli - LaHiguain1 : @ocwsport Chiedo scusa perché non è stato usato lo stesso metro di giudizio per il goal annullato a Vlahovic in Juv… - jescejuorn : RT @erosazzurro: Senza cadere nei ricatti e scendere a patti come hanno fatto tantissime società di calcio e non mi riferisco solo alla sit… - cicisaur1 : @Pirichello Io vorrei sapere perché in Milan-Napoli l'arbitro assegna il calcio d'angolo e il VAR corregge facendo… -