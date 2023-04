Napoli, il report dell’allenamento: individuale per Osimhen, terapie per Simeone (Di sabato 8 aprile 2023) Il Napoli è tornato questa mattina ad allenarsi al centro sportivo di Castel Volturno in vista della sfida di Champions contro il Milan Il Napoli è tornato questa mattina ad allenarsi al centro sportivo di Castel Volturno in vista della sfida di Champions contro il Milan. Ecco il report del sito web ufficiale azzurro. report – Dopo il successo a Lecce, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti in vista della gara di Champions contro il Milan in programma per mercoledì a San Siro. Coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra, gli altri uomini della rosa, dopo una prima fase di attivazione e potenza aerobica, hanno svolto partita a campo ridotto. Victor Osimhen ha svolto lavoro individuale in palestra, mentre Giovanni ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 aprile 2023) Ilè tornato questa mattina ad allenarsi al centro sportivo di Castel Volturno in vista della sfida di Champions contro il Milan Ilè tornato questa mattina ad allenarsi al centro sportivo di Castel Volturno in vista della sfida di Champions contro il Milan. Ecco ildel sito web ufficiale azzurro.– Dopo il successo a Lecce, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti in vista della gara di Champions contro il Milan in programma per mercoledì a San Siro. Coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra, gli altri uomini della rosa, dopo una prima fase di attivazione e potenza aerobica, hanno svolto partita a campo ridotto. Victorha svolto lavoroin palestra, mentre Giovanni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? La squadra è tornata in campo - sscnapoli : ?? Siamo tornati in campo - Milannews24_com : Allenamento #Milan: il report della seduta mattutina in vista del #Napoli - CalcioNews24 : L'allenamento del #Napoli - giulss11_ : RT @sscnapoli: ?? La squadra è tornata in campo -