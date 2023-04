Napoli | festa Scudetto | De Laurentiis dice no al bus scoperto

(Di sabato 8 aprile 2023) Ilha conquistato ieri una nuova vittoria importante in Serie A. La squadra allenata da Spalletti prosegue la sua corsa verso locon i suoi 19 punti di vantaggio sulla seconda, la Lazio, che deve ancora scendere in campo per la 29ª giornata. In tanti, dunque, pensano già ai festeggiamenti di cui si è parlato in una riunione nella giornata di ieri, a cui hanno partecipato i vertici delle forze dell’ordine col questore Giuliano, il direttore dell’Asl1 ed il presidente dell’Unione industrali. Intanto Deha escluso la possibilità di un busda far girare per le strade dicon i giocatori a bordo per salutare i tifosi in. L'articolo CalcioWeb.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Napoli, #DeLaurentiis chiede 2 milioni a Comune e Regione per organizzare la festa scudetto - fulviogiuliani : Caso unico al mondo: squadra con 16, 17 o 19 punti di vantaggio sulla 2’ e… contestazione fuori dalla stadio. La ‘m… - pisto_gol : Il miglior #Milan del 2023 passeggia sul peggior #Napoli e strappa le bandiere a festa dai balconi. Non c’è mai gar… - infoitsport : Marolda: 'Il Napoli si sta rovinando la festa Scudetto' - CalcioWeb : #Napoli #DeLaurentiis dice no al bus scoperto per la festa #Scudetto -

...la decorazione tipica della pastiera vuole rappresentare la mappa del centro storico di. Il ... In occasione di questal'intera penisola, da Nord a Sud, si arricchisce di eventi e di ......davvero curioso di sapere cosa faranno per lascudetto. C'era chi non credeva in me al mio arrivo in Italia, ma la società e i compagni sì. Avevo bisogno del posto giusto per esplodere,......difuori porta. E in tanti rischiano di rimanere imbottigliati nel traffico . A Pasqua boom di presenze nelle città d'arte. Non saranno solo le grandi città come Roma, Milano, Venezia,e ...

Festa scudetto a Napoli, due giorni tra lo stadio e piazza del Plebiscito ilmattino.it

Nell’edizione odierna de La Stampa si legge così in merito al Napoli: “Il Napoli non fa più il Napoli, ma vince uguale. Una squadra strepitosa è diventa normale, ha perso la brillantezza ed anche i co ...Il Napoli ha espugnato il Via del Mare di Lecce imponendosi con il risultato di 1-2. Ne ha parlato il giornalista Francesco Marolda su Televomero.