Napoli, esame Lecce superato: una vittoria che ristabilisce la serenità (Di sabato 8 aprile 2023) Soltanto il Napoli ha vinto a Lecce, soffrendo, nell'anticipo della 29esima giornata di Serie A: nel pomeriggio l'Inter aveva pareggiato a Salerno e in serata l'Empoli nello stadio di San Siro ha costretto il Milan allo 0-0. Eppure Lecce-Napoli si è rivelata una vera trappola che però il Napoli ha saputo forzare con una prestazione sporca da grande squadra. La sconfitta con il Milan ha condizionato l'approccio alla partita in uno stadio bollente che ha saputo insultare il Presidente De Laurentiis sostituendosi agli ultrà azzurri contestatori. Tifosi Napoli – @livephotosport Luciano Spalletti deve aver stretto molti amuleti durante tutta la partita pensando alla gara Champions di mercoledì prossimo. Tornare a Castel Volturno con una sconfitta avrebbe comportato più un lavoro ...

