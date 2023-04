Napoli, come stanno Osimhen e Simeone? Le ultimissime (Di sabato 8 aprile 2023) Osimhen e Simeone fermi per infortunio, emergenza per il Napoli in vista della fida Champions contro il Milan. Il Napoli si prepara ad affrontare il Milan in Champions League e l’emergenza in attacco si fa sentire. Dopo la sconfitta per 0-4 in Serie A, Spalletti e la sua squadra sono determinati a non commettere gli stessi errori. Osimhen e Simeone sono i due attaccanti che destano più preoccupazione. Secondo il report dell’allenamento di oggi a Castel Volturno, gli azzurri si sono dedicati alla preparazione del match di mercoledì. Coloro che avevano giocato contro il Lecce hanno svolto lavoro di scarico in palestra, mentre il resto della rosa ha giocato una partita a campo ridotto. Osimhen ha lavorato in palestra in modo individuale, mentre Simeone ha ... Leggi su napolipiu (Di sabato 8 aprile 2023)fermi per infortunio, emergenza per ilin vista della fida Champions contro il Milan. Ilsi prepara ad affrontare il Milan in Champions League e l’emergenza in attacco si fa sentire. Dopo la sconfitta per 0-4 in Serie A, Spalletti e la sua squadra sono determinati a non commettere gli stessi errori.sono i due attaccanti che destano più preoccupazione. Secondo il report dell’allenamento di oggi a Castel Volturno, gli azzurri si sono dedicati alla preparazione del match di mercoledì. Coloro che avevano giocato contro il Lecce hanno svolto lavoro di scarico in palestra, mentre il resto della rosa ha giocato una partita a campo ridotto.ha lavorato in palestra in modo individuale, mentreha ...

