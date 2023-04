(Di sabato 8 aprile 2023) Non ce n'è per nessuno: con la vittoria di ieri sera in casa del Lecce, per i bookmaker ilè giàd'.Gli analisti di Better e Goldbet...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giuseppeJ1306 : ABBIAMO UN SOGNO NEL CUORE, NAPOLI TORNA CAMPIONE - 33_uor : RT @tunneldisco: Giovanni Di Lorenzo è un calciatore italiano, difensore del Napoli, di cui è capitano, e della nazionale italiana, con cui… - desmo_cesa : @Carlotto86 @El_Principe22_ La quota scudetto consiste nei punti necessari per essere campione d’Italia, di consegu… - tuttonapoli : FOTO - Napoli già campione per i bookmakers: le agenzie già accreditano la vincita! - Fra2_15 : RT @tunneldisco: Giovanni Di Lorenzo è un calciatore italiano, difensore del Napoli, di cui è capitano, e della nazionale italiana, con cui… -

Non ce n'è per nessuno: con la vittoria di ieri sera in casa del Lecce, per i bookmaker ilè giàd'Italia. Gli analisti di Better e Goldbet hanno deciso di pagare le puntate sullo scudetto ai partenopei - che a inizio campionato era offerto a una quota superiore a 10 - e ...Non ce n'è per nessuno: con la vittoria di ieri sera in casa del Lecce, per i bookmaker ilè giàd'Italia. Gli analisti di Better e Goldbet hanno deciso di pagare le puntate sullo scudetto ai partenopei - che a inizio campionato era offerto a una quota superiore a 10 - e ...Sandrone dà grande continuità alla super prestazione che aveva sfornato contro ile decide ... Nel finale salva il risultato respingendo dauna conclusione del neoentrato Brahim Diaz. ...

Napoli campione d'Italia per i bookie: sarà scudetto il 3 maggio ilmattino.it

Non ce n'è per nessuno: con la vittoria di ieri sera in casa del Lecce, per i bookmaker il Napoli è già campione d'Italia. Gli analisti di Better e ...Una sfida complessa l'imminente incontro di Champions che vedrà il Milan fronteggiare il Napoli dopo l'ultima grande vittoria sugli azzurri in Serie A.