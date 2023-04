Napoli | Antonio Giordano | Vantaggio importante ma è legittimo che l' allenatore sia prudente

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 8 aprile 2023), giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di "ForzaSempre" condotto da Gianluca Gifuni. «Con uncosì netto sarebbe giusto organizzare la festa scudetto per non farsi trovare impreparati. Ma è altrettantoche l'faccia il suo mestiere e siaed inviti ad aspettare la matematica. Cinque vittorie non sono semplici e una partita difficile ill'ha affrontata proprio ieri sera contro il Lecce. Una squadra che ha messo tutti in difficoltà, anche gli azzurri all'andata. Per quanto mi riguarda, non ho mai pensato che il Milan fosse stato un bel sorteggio in Champions. È una squadra che negli ultimi due anni ha messo in difficoltà il ...