MX2 | Thibault Benistant conquista la Qualifying Race di Frauenfeld 5° Andrea Adamo

(Di sabato 8 aprile 2023) Si è cominciato a fare sul serio sul rinnovato tracciato di, in Svizzera, sede del terzo round del Mondiale 2023 di Motocross. I centauri dello sterrato hanno dato il via alle danze con lein un appuntamento particolare dal momento che domani, nella domenica di Pasqua, non si terranno le gare, posticipate al 10 aprile. Nella MX2 il franceseha posto il proprio sigillo, in sella alla Monster Energy Yamaha Factory. Il transalpino, terzo della classifica generale, si è portato a casa 10 punti che non sono assolutamente disprezzabili. Alle sue spalle hanno concluso l’olandese Kay de Wolf (Husqvarna Factory Racing) a 12.665, secondo della graduatoria iridata, e il leader della classifica generale, Jago Geerts (Monster Energy Yamaha Factory), stavolta ...

Husqvarna Factory rider Kay De Wolf has taken pole for this afternoons MX2 qualification race.