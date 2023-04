(Di sabato 8 aprile 2023)5 – Coi piedi mette davvero i brividi. Non contribuisce alla costruzione della. Djimsiti 5.5 – Buttato nella mischia, prova a fare quello che può. Palomino 5.5 – Qualche uscita decisa per provare a rinvigorire una squadra spenta. Un po’ improvvido. Scalvini 5 – Perde la posizione sul gol di Sansone ed è sfortunato nel tenerlo persino in gioco. Demiral (52’) 5.5 – Nel finale si aprono spiragli che non può mai colmare. Maehle 5.5 – Prova qualche giocata estemporanea, ma i risultati sono esigui. De Roon 5.5 – Paga l’inferiorità numerica nel reparto. Ederson 5 – Sembrava in crescita, anche come responsabilità: la prestazione di oggi è un netto passo indietro. Zappacosta 6 – Almeno ci prova, anche se gioca a piede invertito e troppo spesso perde il tempo. Pasalic 5.5 – Sfortunato: esce presto per infortunio. Comunque non è al top né ...

Musso non dà sicurezza, l’attacco è più spento che mai BergamoNews.it

Bergamo, 8 aprile 2023 – Continua la rincorsa verso un posto in Europa del Bologna di Thiago Motta che, dopo aver annichilito al Dall’Ara l’Udinese con un secco 3-0, ha messo a segno un altro grande c ...Musso 5: attento su Moro e Kyriakopoulos, esce per anticipare Ferguson ma non riesce a prevedere nessuno dei due gol Scalvini 5,5: inoperoso per quasi tutto il primo tempo, contiene Sansone, non è al ...