Musei e parchi aperti a Pasqua e Pasquetta | l’elenco con tutte le info su orari e biglietti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MiC_Italia : I musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali italiani sono aperti anche a #Pasquetta. Le visite… - MiC_Italia : A #Pasqua visita i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali italiani. Per info, orari e prenot… - Angelo10424676 : RT @MiC_Italia: I musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali italiani sono aperti anche a #Pasquetta. Le visite si svolg… - Palermer : RT @Regione_Sicilia: #Cultura, 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre ingresso gratuito in #musei e parchi archeologici. ???? - infoitinterno : Pasqua e Pasquetta: castelli, musei e parchi archeologici aperti al pubblico -

In occasione di Pasqua, domenica 9 aprile e del lunedì dell'Angelo,, Castelli eArcheologici afferenti alla Direzione RegionalePuglia saranno aperti al pubblico secondo il ...Tutto è pronto per il grand tour pasquale in Sicilia.archeologici, teatri, castelli, giardini storici, chiostri , mostre d'arte e fotografiche saranno aperti ai turisti e visitatori che visitano l'Isola nei giorni di festa. Palermo, ...... info 0804312788 e infopointlocorotondo@gmail.comaperti In occasione di Pasqua, domenica 9 aprile e del lunedì dell'Angelo,, Castelli eArcheologici afferenti alla Direzione ...

Musei e parchi archeologici statali aperti nei giorni di Pasqua e ... Direzione generale Musei

Quali sono i grandi eventi e appuntamenti imperdibili nelle grandi città italiane per i giorni di Pasqua e Pasquetta 2023: ecco cosa fare ...Musei aperti e gratuiti in Sicilia non solo la prima domenica di ogni mese, ma anche in tre date festive del 2023: il 25 aprile per la “Festa della Liberazione”, il 2 giugno per la “Festa della Repubb ...