MOVIOLA – Udinese-Monza | Petagna su Nestorovski | Massimi fischia rigore al 90?

(Di sabato 8 aprile 2023) Episodio danel corso del finale di, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Alla Dacia Arena di Udineentra da dietro sue per l’arbitronon c’è nessun dubbio: è calcio di. Rivedendo le immagini si nota come il contatto ci sia, ma sembra un po’ poco perre. In queste situazioni ovviamente il Var non può intervenire perché l’intensità della spinta la giudica solamente l’arbitro in campo. Galliani abbandona lo stadio, Beto dal dischetto fa 2-2. SportFace.

(Di sabato 8 aprile 2023) Il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Udinese e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla Dacia Arena, Udinese e Monza si affrontano nel match valido per la 29° giornata di campionato di Serie A

