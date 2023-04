MOVIOLA – Lazio-Juventus, Locatelli entra duro su Immobile: rischia il rosso, Var non interviene (Di sabato 8 aprile 2023) Episodio da MOVIOLA in Lazio-Juventus nei minuti di recupero. C’è un intervento davvero scomposto di Manuel Locatelli su Ciro Immobile, entra per cercare di prendere la palla il mediano bianconero, ma colpisce con la gamba tesa e alta il bomber biancoceleste. L’arbitro Di Bello decide di estrarre il cartellino giallo, proteste per il possibile cartellino rosso ma il Var non interviene. Restano alcuni dubbi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Episodio dainnei minuti di recupero. C’è un intervento davvero scomposto di Manuelsu Ciroper cercare di prendere la palla il mediano bianconero, ma colpisce con la gamba tesa e alta il bomber biancoceleste. L’arbitro Di Bello decide di estrarre il cartellino giallo, proteste per il possibile cartellinoma il Var non. Restano alcuni dubbi. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alan19_88 : RT @sportface2016: MOVIOLA - #LazioJuventus, #Locatelli entra duro su #Immobile: rischia il rosso, il #Var non interviene - sportface2016 : MOVIOLA - #LazioJuventus, #Locatelli entra duro su #Immobile: rischia il rosso, il #Var non interviene - MariaFabiana : RT @Gazzetta_it: Contatto Milinkovic-Alex Sandro sul gol dell'1-0: per Di Bello non c'è fallo #moviola #laziojuve - fanpage : Episodio da moviola in Lazio-Juventus con il gol di Milinkovic-Savic convalidato nonostante una spinta su Alex Sand… - LALAZIOMIA : #Calcio Moviola Lazio-Juventus: contatto Milinkovic-Alex Sandro, non c'è fallo -