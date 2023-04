Mourinho vs Cassano, la replica del tecnico demolisce il barese: che stoccata (Di sabato 8 aprile 2023) Mourinho vs Cassano, la replica del tecnico demolisce il barese: ”Ricordo che faceva la riserva di Livaja…” PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo le dichiarazioni rilasciate su twich in questi giorni, Antonio Cassano è riuscito ad inimicarsi anche Mourinho con dichiarazioni tutte da scoprire. Dopo averne dette di tutti i colori praticamente a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 8 aprile 2023)vs, ladelil: ”Ricordo che faceva la riserva di Livaja…” PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo le dichiarazioni rilasciate su twich in questi giorni, Antonioè riuscito ad inimicarsi anchecon dichiarazioni tutte da scoprire. Dopo averne dette di tutti i colori praticamente a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : #Mourinho risponde a #Cassano. - sportface2016 : #Mourinho durissimo su #Cassano: 'A Madrid lo ricordano per la giacca, con l'Inter non ha vinto nemmeno la coppa di… - TuttoMercatoWeb : Mourinho risponde a Cassano: 'Altri lavorano, lui si diverte. A Madrid lo ricordano per la giacca...' - Albertsun16 : RT @FBiasin: #Mourinho risponde a #Cassano. - ilRomanistaweb : ???#Mourinho punge #Cassano: 'Io lavoro in modo serio, lui si diverte' -