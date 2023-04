Mourinho: «Sei sicuro che la Juve non ha 59 punti? Siamo in Italia» (Di sabato 8 aprile 2023) Mourinho dopo Torino-Roma 0-1 «Le partite si vincono quando si segna un gol in più dell’avversario. È l’obiettivo dello sport, non solo del calcio. Il massimo che puoi vincere, con le tue qualità, cercando di nascondere i tuoi problemi. È così». La Roma è terza da sola. «Sei sicuro che la Juve non ha 59 punti? In quel caso saremmo quarti, Siamo in Italia». «Cosa mi preoccupa di più? Noi stessi. Il fatto che vogliamo pensare come squadra grande e una grande squadra non snobba nessuna competizione, non perde partita per avere più possibilità di vincere la prossima. Questo è il nostro problema. Siamo nei quarti di una manifestazione che sembra più una Champions che Europa League, Siamo in corsa per il campionato. Non sono capace di pensare da piccolino, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 aprile 2023)dopo Torino-Roma 0-1 «Le partite si vincono quando si segna un gol in più dell’avversario. È l’obiettivo dello sport, non solo del calcio. Il massimo che puoi vincere, con le tue qualità, cercando di nascondere i tuoi problemi. È così». La Roma è terza da sola. «Seiche lanon ha 59? In quel caso saremmo quarti,in». «Cosa mi preoccupa di più? Noi stessi. Il fatto che vogliamo pensare come squadra grande e una grande squadra non snobba nessuna competizione, non perde partita per avere più possibilità di vincere la prossima. Questo è il nostro problema.nei quarti di una manifestazione che sembra più una Champions che Europa League,in corsa per il campionato. Non sono capace di pensare da piccolino, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 'Sei sicuro che la #Juventus non ha ha 59 punti? Siamo in Italia...' ?? José #Mourinho #TorinoRoma - GoalItalia : 'Sei uno zingaro' dalla Curva Sud della Roma per Stankovic: Mourinho interviene per fermare i cori ?? #RomaSamp - PauloVinay : RT @GoalItalia: 'Sei sicuro che la #Juventus non ha ha 59 punti? Siamo in Italia...' ?? José #Mourinho #TorinoRoma - Granata_1906 : RT @capuanogio: #Mourinho ??: “La #Roma terza in classifica? Sei sicuro che la #Juve non abbia 59 punti? Sarebbe quarta in quel caso? Certo,… - Alexis7511 : RT @capuanogio: #Mourinho ??: “La #Roma terza in classifica? Sei sicuro che la #Juve non abbia 59 punti? Sarebbe quarta in quel caso? Certo,… -